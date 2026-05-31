Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД: кто припарковался не по правилам

Хитрый тест ПДД: кто припарковался не по правилам

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 19:45
Хитрый тест ПДД: кто припарковался не по правилам
Припаркованные автомобили. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. На участке дороги водители синего и желтого автомобилей устроили стоянку на противоположных от них сторонах проезжей части. Водитель какого автомобиля нарушил правила, остановившись на левой стороне дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилам".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушили правила.
  4. Оба водителя не нарушили правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Главным ключом для решения этой задачи является граница действия дорожного знака 5.49 "Начало населенного пункта" (знак на белом фоне).

Водитель синего автомобиля припарковался непосредственно перед знаком, то есть еще за пределами города, а водитель желтого авто — в пределах населенного пункта.

Читайте также:

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением. Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются".

Таким образом вне населенных пунктов парковка или остановка на левой противоположной стороне проезжей части при любых условиях категорически запрещены. Это делает нарушителем водителя синего автомобиля.

Водитель желтого автомобиля припарковался в пределах населенного пункта, слева от него нет распределительных полос, сплошных линий или бульваров, поэтому его остановка является полностью легальной.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации