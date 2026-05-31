Хитрый тест ПДД: кто припарковался не по правилам

Припаркованные автомобили. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. На участке дороги водители синего и желтого автомобилей устроили стоянку на противоположных от них сторонах проезжей части. Водитель какого автомобиля нарушил правила, остановившись на левой стороне дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилам".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушили правила. Оба водителя не нарушили правила.

Разбор задачи

Главным ключом для решения этой задачи является граница действия дорожного знака 5.49 "Начало населенного пункта" (знак на белом фоне).

Водитель синего автомобиля припарковался непосредственно перед знаком, то есть еще за пределами города, а водитель желтого авто — в пределах населенного пункта.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением. Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются".

Таким образом вне населенных пунктов парковка или остановка на левой противоположной стороне проезжей части при любых условиях категорически запрещены. Это делает нарушителем водителя синего автомобиля.

Водитель желтого автомобиля припарковался в пределах населенного пункта, слева от него нет распределительных полос, сплошных линий или бульваров, поэтому его остановка является полностью легальной.

Правильный ответ №1

