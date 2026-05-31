Хитрий тест ПДР: хто припаркувався не за правилами

Припарковані автомобілі.Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. На ділянці дороги водії синього та жовтого автомобілів влаштували стоянку на протилежних від них боках проїзної частини. Водій якого автомобіля порушив правила, зупинившись на лівому боці дороги у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушили правила. Обидва водії не порушили правила.

Розбір задачі

Головним ключем для розв'язання цієї задачі є межа дії дорожнього знака 5.49 "Початок населеного пункту" (знак на білому тлі).

Водій синього автомобіля припаркувався безпосередньо перед знаком, тобто ще поза межами міста, а водій жовтого авто — у межах населеного пункту.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються".

Таким чином поза населеними пунктами паркування чи зупинка на лівому протилежному боці проїзної частини за будь-яких умов є категорично забороненими. Це робить порушником водія синього автомобіля.

Водій жовтого автомобіля припаркувався у межах населеного пункту, ліворуч від нього немає розподільних смуг, суцільних ліній чи бульварів, тому його зупинка є повністю легальною.

Правильна відповідь №1

