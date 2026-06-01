Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение прямо
Задача на знание требований предупреждающих, информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 1.21, 5.6 и 3.34. Какой из них запрещает транспортным средствам движение прямо?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 3.
- Только знак 1.
- Только знак 2.
- Знаки 2 и 3.
- Только знак 3.
- Ни один из знаков.
Разбор задачи
Знак 1: 1.21 "Перекресток равнозначных дорог" устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.
Знак 2: 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".
Знак 3: 3.34 "Остановка запрещена" запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).
Правильный ответ №6
