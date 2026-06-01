Хитрий тест ПДР: який знак забороняє рух прямо
Задача на знання вимог попереджувальних, інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 1.21, 5.6 та 3.34. Який з них забороняє транспортним засобам рух прямо?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 3.
- Лише знак 1.
- Лише знак 2.
- Знаки 2 та 3.
- Лише знак 3.
- Жоден зі знаків.
Розбір задачі
Знак 1: 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг" встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки.
Знак 2: 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".
Знак 3: 3.34 "Зупинку заборонено" забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: