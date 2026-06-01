Хитрий тест ПДР: який знак забороняє рух прямо

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог попереджувальних, інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 1.21, 5.6 та 3.34. Який з них забороняє транспортним засобам рух прямо?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знаки 1 та 3. Лише знак 1. Лише знак 2. Знаки 2 та 3. Лише знак 3. Жоден зі знаків.

Розбір задачі

Знак 1 : 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг" встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки.

Знак 2 : 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Знак 3 : 3.34 "Зупинку заборонено" забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Правильна відповідь №6

