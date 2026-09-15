Підступний тест ПДР: які напрямки руху дозволені водієві

Автомобіль на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві червоного автомобіля пропонують чотири напрямки для подальшого руху: праворуч (А), прямо (Б), розворот (В) та ліворуч (Г). За якою з траєкторій він може їхати, не порушуючи правила, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише А. А та Б. Усі, окрім Г. Усі, окрім В. Лише Б.

Розбір задачі

Дорожній знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" однозначно не дозволяє водієві повернути ліворуч (Г). Втім, цей знак не забороняє розворот.

Але траєкторія розвороту (В) проходить через пішохідний перехід. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот не допускається на пішохідних переходах та ближче 10 м від них. Водію потрібно розвертатися у межах перехрестя, тоді б проблем не було.

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Але ніщо не забороняє водієві червоного автомобіля повернути праворуч (А) або спокійно їхати прямо (Б).

Правильна відповідь №2

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