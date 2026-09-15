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Головна Авто Тест ПДР, в якому помилилися 35%: які напрямки руху дозволені

Тест ПДР, в якому помилилися 35%: які напрямки руху дозволені

Ua ru
15 вересня 2026 20:40
Підступний тест ПДР: які напрямки руху дозволені водієві
Автомобіль на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві червоного автомобіля пропонують чотири напрямки для подальшого руху: праворуч (А), прямо (Б), розворот (В) та ліворуч (Г). За якою з траєкторій він може їхати, не порушуючи правила, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише А.
  2. А та Б.
  3. Усі, окрім Г.
  4. Усі, окрім В.
  5. Лише Б.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Дорожній знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" однозначно не дозволяє водієві повернути ліворуч (Г). Втім, цей знак не забороняє розворот.

Але траєкторія розвороту (В) проходить через пішохідний перехід. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот не допускається на пішохідних переходах та ближче 10 м від них. Водію потрібно розвертатися у межах перехрестя, тоді б проблем не було.

Читайте також:

Але ніщо не забороняє водієві червоного автомобіля повернути праворуч (А) або спокійно їхати прямо (Б).

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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