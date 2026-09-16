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Главная Авто Сложный тест ПДД: куда разрешено движение авто

Сложный тест ПДД: куда разрешено движение авто

Ua ru
16 сентября 2026 20:40
Коварный тест по ПДД: куда разрешено ехать водителю красного автомобиля
Красная машина на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю красного автомобиля на перекрестке предложены три траектории проезда: прямо, направо и налево. Куда ему разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Направо или налево.
  4. Налево.
  5. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что дорога становится двусторонней уже после пересечения проезжих частей.

Водитель красного автомобиля занимает левую полосу, что разрешено на дороге с односторонним движением. Но продолжать движение прямо по ней запрещено, так как за перекрестком водитель окажется на полосе встречного движения.

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Поворот направо запрещен. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Поскольку водитель находится в крайнем левом положении на дороге с односторонним движением, ему разрешено выполнить поворот только налево.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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