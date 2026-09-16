Коварный тест по ПДД: куда разрешено ехать водителю красного автомобиля

Сложный тест ПДД: куда разрешено движение авто
Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю красного автомобиля на перекрестке предложены три траектории проезда: прямо, направо и налево. Куда ему разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Направо или налево.
- Налево.
- В любом направлении.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что дорога становится двусторонней уже после пересечения проезжих частей.
Водитель красного автомобиля занимает левую полосу, что разрешено на дороге с односторонним движением. Но продолжать движение прямо по ней запрещено, так как за перекрестком водитель окажется на полосе встречного движения.
Поворот направо запрещен. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
Поскольку водитель находится в крайнем левом положении на дороге с односторонним движением, ему разрешено выполнить поворот только налево.
Правильный ответ №4
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