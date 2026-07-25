Сложный тест ПДД: проверка знаний правил буксировки

Схема движения транспортного средства. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и особенностей их действия в отношении различных видов транспорта. На дороге водитель синего автомобиля буксирует желтую машину, а мужчина едет на телеге, запряженной лошадью. Кто нарушит правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля, который буксирует. Водитель на лошадиной повозке. Оба нарушат правила. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

Перед перекрестком в намеченном направлении движения установлен запрещающий дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Согласно разделу 33 ПДД, знак 3.4 запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

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Буксировка, которую осуществляет водитель синего легкового автомобиля, подпадает под этот прямой запрет. В условиях задачи нет данных, что водитель обслуживает предприятия или граждан в этой зоне (что могло бы стать исключением для знака), движение для него закрыто.

Что касается гужевой повозки, то требования знака 3.4 на этот тип транспорта вообще не распространяются. Для запрета движения лошадей с повозками или санями в ПДД существует отдельный дорожный знак — 3.5 "Движение повозок (саней) запрещено". Соответственно, водитель на повозке имеет полное право продолжить движение в намеченном направлении.

Правильный ответ №1

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