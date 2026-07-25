Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Необычный тест ПДД о дорожных знаках: кому запрещено движение

Необычный тест ПДД о дорожных знаках: кому запрещено движение

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 19:40
Сложный тест ПДД: проверка знаний правил буксировки
Схема движения транспортного средства. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и особенностей их действия в отношении различных видов транспорта. На дороге водитель синего автомобиля буксирует желтую машину, а мужчина едет на телеге, запряженной лошадью. Кто нарушит правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля, который буксирует.
  2. Водитель на лошадиной повозке.
  3. Оба нарушат правила.
  4. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Перед перекрестком в намеченном направлении движения установлен запрещающий дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

Согласно разделу 33 ПДД, знак 3.4 запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

Читайте также:

Буксировка, которую осуществляет водитель синего легкового автомобиля, подпадает под этот прямой запрет. В условиях задачи нет данных, что водитель обслуживает предприятия или граждан в этой зоне (что могло бы стать исключением для знака), движение для него закрыто.

Что касается гужевой повозки, то требования знака 3.4 на этот тип транспорта вообще не распространяются. Для запрета движения лошадей с повозками или санями в ПДД существует отдельный дорожный знак — 3.5 "Движение повозок (саней) запрещено". Соответственно, водитель на повозке имеет полное право продолжить движение в намеченном направлении.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации