Складний тест ПДР тест на знання правил буксирування

Незвичний тест ПДР про дорожні знаки: кому заборонений рух
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та специфіку їхньої дії на різні види транспорту. На дорозі водій синього автомобіля буксує жовту машину, а чоловік їде на возі, запряженому конем. Хто порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля, що буксирує.
- Водій на гужовому возі.
- Обидва порушать правила.
- Обидва не порушать правила.
Розбір задачі
Перед перехрестям у наміченому напрямку руху встановлено заборонний дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".
Згідно з розділом 33 ПДР, знак 3.4 забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.
Буксирування, яке виконує водій синього легкового автомобіля, підпадає під цю пряму заборону. В умовах задачі немає даних про те, що водій обслуговує підприємства чи громадян у цій зоні (що могло б стати винятком для знака), рух для нього закритий.
Щодо гужового воза, вимоги знака 3.4 на цей тип транспорту взагалі не поширюються. Для заборони руху коней з возами чи санями у ПДР існує окремий дорожній знак — 3.5 "Рух гужових возів (саней) заборонено". Відповідно, водій на гужовому возі має повне право продовжити рух у наміченому напрямку.
Правильна відповідь №1
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