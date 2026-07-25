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Головна Авто Незвичний тест ПДР про дорожні знаки: кому заборонений рух

Незвичний тест ПДР про дорожні знаки: кому заборонений рух

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 19:40
Складний тест ПДР тест на знання правил буксирування
Схема руху ТЗ. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та специфіку їхньої дії на різні види транспорту. На дорозі водій синього автомобіля буксує жовту машину, а чоловік їде на возі, запряженому конем. Хто порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля, що буксирує.
  2. Водій на гужовому возі.
  3. Обидва порушать правила.
  4. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Перед перехрестям у наміченому напрямку руху встановлено заборонний дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".

Згідно з розділом 33 ПДР, знак 3.4 забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

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Буксирування, яке виконує водій синього легкового автомобіля, підпадає під цю пряму заборону. В умовах задачі немає даних про те, що водій обслуговує підприємства чи громадян у цій зоні (що могло б стати винятком для знака), рух для нього закритий.

Щодо гужового воза, вимоги знака 3.4 на цей тип транспорту взагалі не поширюються. Для заборони руху коней з возами чи санями у ПДР існує окремий дорожній знак — 3.5 "Рух гужових возів (саней) заборонено". Відповідно, водій на гужовому возі має повне право продовжити рух у наміченому напрямку.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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