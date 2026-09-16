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Головна Авто Складний тест ПДР: куди дозволений рух авто

Складний тест ПДР: куди дозволений рух авто

Ua ru
16 вересня 2026 20:40
Підступний тест ПДР: куди дозволено їхати водію червоного авто
Червоне авто на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водієві червоного автомобіля на перехресті запропоновані три траєкторії для проїзду: прямо, праворуч та ліворуч. Куди йому дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Праворуч або ліворуч.
  4. Ліворуч.
  5. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що дорога стає двосторонньою вже після перетину проїзних частин.

Водій червоного автомобіля займає ліву смугу, що дозволено на дорозі з одностороннім рухом. Але продовжити рух прямо з неї заборонено, позаяк за перехрестям водій опиниться на смузі зустрічного руху.

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Поворот праворуч заборонено. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Позаяк водій перебуває у крайньому лівому положенні на дорозі з одностороннім рухом, йому дозволено виконати поворот лише ліворуч.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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