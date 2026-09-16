Підступний тест ПДР: куди дозволено їхати водію червоного авто

Складний тест ПДР: куди дозволений рух авто
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водієві червоного автомобіля на перехресті запропоновані три траєкторії для проїзду: прямо, праворуч та ліворуч. Куди йому дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Праворуч або ліворуч.
- Ліворуч.
- У будь-якому напрямку.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що дорога стає двосторонньою вже після перетину проїзних частин.
Водій червоного автомобіля займає ліву смугу, що дозволено на дорозі з одностороннім рухом. Але продовжити рух прямо з неї заборонено, позаяк за перехрестям водій опиниться на смузі зустрічного руху.
Поворот праворуч заборонено. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.
Позаяк водій перебуває у крайньому лівому положенні на дорозі з одностороннім рухом, йому дозволено виконати поворот лише ліворуч.
Правильна відповідь №4
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