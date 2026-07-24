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Головна Авто Тест ПДР про перестроювання: хто з водіїв має поступитися

Тест ПДР про перестроювання: хто з водіїв має поступитися

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 20:40
Перестроювання на смузі розгону: тест ПДР, де помиляються 90% водіїв
Схема перестроювання авто. Малюнок: Керманич

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку у частині правил маневрування при виїзді на дорогу. На ділянці дороги траєкторії двох машин перетинаються. Водій якого автомобіля повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто кому поступиться

Червоний автомобіль рухається крайньою лівою смугою і має намір перестроїтися в крайню праву смугу. Синій автомобіль виїжджає на дорогу і рухається додатковою смугою, яка позначена дорожнім знаком 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху" (смуга для розгону).

У цій ситуації часто припускаються помилки, вважаючи цей маневр одночасним перестроюванням, за якого діє правило перешкоди праворуч (пункт 10.3 ПДР). Втім, рух смугою для розгону регламентується окремо.

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Згідно з пунктом 10.8 ПДР, якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися у потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою. Червоний автомобіль уже перебуває на цій дорозі та рухається в її потоці, тому водій синього автомобіля зобов'язаний пропустити його перед завершенням свого маневру.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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