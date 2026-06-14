Тест ПДР для розумних: в зоні яких знаків заборонений задній хід

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних та інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Перед вами знаки 3.25, 5.1 та 5.5. В зоні дії якого з них забороняється рух заднім ходом.

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

В зоні дії знаків 1 та 2. В зоні дії знаків 2 та 3. В зоні дії знаку 1. В зоні дії знаку 2. В зоні дії знаку 3. В зоні дії усіх зображених знаків.

Розбір задачі

Знак 1 : 3.25 "Обгін заборонено" забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год

Знак 2 : 5.1 "Автомагістраль" застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР.

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Згідно з пунктом 27.2 (ґ) ПДР, на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється рух заднім ходом.

Знак 3 : 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом дозволяється за умови дотримання вимог пункту 10.9 ПДР (водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху) та неможливості під’їхати до об’єкта іншим чином.

Правильна відповідь №4

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