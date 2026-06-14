Тест по ПДД для умных: в зоне каких знаков запрещен задний ход

Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований запрещающих и информационно-указательных дорожных знаков. Перед вами знаки 3.25, 5.1 и 5.5. В зоне действия какого из них запрещено движение задним ходом?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

В зоне действия знаков 1 и 2. В зоне действия знаков 2 и 3. В зоне действия знака 1. В зоне действия знака 2. В зоне действия знака 3. В зоне действия всех изображенных знаков.

Разбор задачи

Знак 1 : 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме единичных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч

Знак 2 : 5.1 "Автомагистраль" применяется для обозначения дорог, на которых установлены соответствующие режимы движения в соответствии с разделом 27 ПДД.

Читайте также:

Согласно пункту 27.2 (г) ПДД, на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещено движение задним ходом.

Знак 3 : 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или отдельной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.

Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом на дорогах с односторонним движением разрешается при условии соблюдения требований пункта 10.9 ПДД (водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения) и невозможности подъехать к объекту иным образом.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: