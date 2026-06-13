Тест ПДР для досвідчених: куди може проїхати водій

Схеми руху на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Для подальшого руху водієві червоного автомобіля на перехресті запропоновані три траєкторії (поворот ліворуч, розворот та прямо). Які з них дозволені у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторії Б та В. Траєкторія В. Траєкторія Б. Траєкторії А та В. Усі траєкторії дозволені.

Розбір задачі

Водій бачить перед собою знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів", який позначає закінчення дороги для автомобілів, де діють певні вимоги для транспортних засобів. Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів у жодному з напрямків.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Водій знаходиться у лівій смузі, тому нічого не забороняє йому повернути ліворуч або розвернутися.

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Також водій правильно перестроюється у праву смугу, якщо збирається їхати прямо, адже згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Правильна відповідь №6

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