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Главная Авто Тест по ПДД для опытных водителей: куда может проехать водитель

Тест по ПДД для опытных водителей: куда может проехать водитель

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 19:40
Тест по ПДД для опытных водителей: куда может проехать водитель
Схемы движения на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков, а также тем, касающихся начала движения и изменения его направления, и расположения транспортных средств на дороге. Для дальнейшего движения водителю красного автомобиля на перекрестке предложены три траектории (поворот налево, разворот и прямо). Какие из них разрешены в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ на задачу дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектории Б и В.
  3. Траектория В.
  4. Траектория Б.
  5. Траектории А и В.
  6. Все траектории разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Водитель видит перед собой знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей", который обозначает окончание дороги для автомобилей, где действуют определенные требования для транспортных средств. Но этот знак не запрещает движение легковых автомобилей ни в одном из направлений.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Водитель находится в левой полосе, поэтому ничто не запрещает ему повернуть налево или развернуться.

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Также водитель правильно перестраивается в правую полосу, если собирается ехать прямо, ведь согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, колесные транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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