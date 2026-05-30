Тест ПДД для умных водителей: разрешен ли маневр

Тест ПДД для умных водителей: разрешен ли маневр

Дата публикации 30 мая 2026 19:40
Схема движения красного автомобиля. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание информационно-указательных знаков дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель красного автомобиля движется по крайней правой полосе. Впереди него образовалась пробка, которую водитель намерен объехать с выездом на соседнюю полосу. Разрешено ли водителю выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи може водій обʼїхати затор

Справа от автомобиля установлен дорожный знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением", а слева над полосой расположен реверсивный светофор, который в этот момент выключен. А полосы на проезжей части разделены между собой двойной прерывистой горизонтальной разметкой 1.9.

Согласно последнему абзацу пункта 8.7.4 ПДД, при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
