Тест ПДД для умных водителей: разрешен ли маневр
Задача на знание информационно-указательных знаков дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель красного автомобиля движется по крайней правой полосе. Впереди него образовалась пробка, которую водитель намерен объехать с выездом на соседнюю полосу. Разрешено ли водителю выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Справа от автомобиля установлен дорожный знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением", а слева над полосой расположен реверсивный светофор, который в этот момент выключен. А полосы на проезжей части разделены между собой двойной прерывистой горизонтальной разметкой 1.9.
Согласно последнему абзацу пункта 8.7.4 ПДД, при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен.
Правильный ответ №2
