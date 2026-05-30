Тест ПДР для розумних водіїв: чи дозволений маневр

Схема руху червоного автомобіля. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання інформаційно-вказівних знаків дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій червоного автомобіля рухається крайньою правою смугою. Попереду нього утворився затор, який водій має намір об'їхати з виїздом на сусідню смугу. Чи дозволено водієві виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Праворуч від автомобіля встановлено дорожній знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом", а ліворуч над смугою розташований реверсивний світлофор, який у цей момент вимкнений. А смуги на проїзній частині розділені між собою подвійною переривчастою горизонтальною розміткою 1.9.

Згідно з останнім абзацом пункту 8.7.4 ПДР, при вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в'їзд на цю смугу заборонено.

Читайте також:

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: