Полезный тест ПДД: какой знак запрещает движение мопедов
Задача на знание требований предписывающих и информационно-указательных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.11, 4.14 и 4.17. Какие из них запрещают движение мопедов?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2.
- Знаки 2 и 3.
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Все изображенные знаки.
Разбор задачи
Знак 1: 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" применяется для обозначения полосы, предназначенной для движения транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, мопедов, мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств.
Знак 2: 4.14 "Дорожка для велосипедистов" разрешает движение на велосипедах, а также движение людей в колесных креслах со скоростью пешехода. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.
Знак 3: 4.17 "Дорожка для пешеходов и велосипедистов" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов и велосипедистов. Разрешается движение людей в колесных креслах со скоростью пешехода.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: