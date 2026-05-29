Полезный тест ПДД: какой знак запрещает движение мопедов

Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих и информационно-указательных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.11, 4.14 и 4.17. Какие из них запрещают движение мопедов?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знаки 1 и 2. Знаки 2 и 3. Знак 1. Знак 2. Знак 3. Все изображенные знаки.

Разбор задачи

Знак 1 : 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" применяется для обозначения полосы, предназначенной для движения транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, мопедов, мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств.

Знак 2 : 4.14 "Дорожка для велосипедистов" разрешает движение на велосипедах, а также движение людей в колесных креслах со скоростью пешехода. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

Знак 3 : 4.17 "Дорожка для пешеходов и велосипедистов" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов и велосипедистов. Разрешается движение людей в колесных креслах со скоростью пешехода.

Правильный ответ №2

