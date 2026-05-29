Корисний тест ПДР: який знак забороняє рух мопедів

Задача на знання вимог наказових та інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.11, 4.14 та 4.17. Які з них забороняють рух мопедів?

Знаки 1 та 2. Знаки 2 та 3. Знак 1. Знак 2. Знак 3. Усі зображені знаки.

Знак 1 : 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" застосовується для позначення смуги, що призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів.

Знак 2 : 4.14 "Доріжка для велосипедистів" дозволяє рух на велосипедах, а також рух людей у колісних кріслах зі швидкістю пішохода. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.

Знак 3 : 4.17 "Доріжка для пішоходів і велосипедистів" застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух людей у колісних кріслах зі швидкістю пішохода.

Правильна відповідь №2

