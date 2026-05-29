Корисний тест ПДР: який знак забороняє рух мопедів
Задача на знання вимог наказових та інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.11, 4.14 та 4.17. Які з них забороняють рух мопедів?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 2.
- Знаки 2 та 3.
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Усі зображені знаки.
Розбір задачі
Знак 1: 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" застосовується для позначення смуги, що призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів.
Знак 2: 4.14 "Доріжка для велосипедистів" дозволяє рух на велосипедах, а також рух людей у колісних кріслах зі швидкістю пішохода. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.
Знак 3: 4.17 "Доріжка для пішоходів і велосипедистів" застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух людей у колісних кріслах зі швидкістю пішохода.
Правильна відповідь №2
