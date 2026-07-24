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Главная Авто Тест ПДД о перестроении: кто из водителей должен уступить дорогу

Тест ПДД о перестроении: кто из водителей должен уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 20:40
Смена полосы движения на полосе разгона: тест по ПДД, в котором ошибаются 90 % водителей
Схема перестроения авто. Рисунок: Керманич

Задача по теме о начале движения и изменении его направления в части правил маневрирования при выезде на дорогу. На участке дороги траектории двух автомобилей пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто кому поступиться

Красный автомобиль движется по крайней левой полосе и намеревается перестроиться в крайнюю правую полосу. Синий автомобиль выезжает на дорогу и движется по дополнительной полосе, обозначенной дорожным знаком 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения" (полоса для разгона).

В этой ситуации часто допускают ошибку, считая этот маневр одновременным перестроением, при котором действует правило помехи справа (пункт 10.3 ПДД). Однако движение по полосе для разгона регламентируется отдельно.

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Согласно пункту 10.8 ПДД, если в месте въезда на дорогу имеется полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в поток, уступая транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Красный автомобиль уже движется в потоке, поэтому водитель синего автомобиля обязан пропустить его перед завершением своего маневра.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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