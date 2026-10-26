Тест ПДР для досвідчених водіїв: у яких напрямках дозволено рух

Напрямки руху білого авто на перехресті з декількома проїзними частинами. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Водієві білого автомобіля запропоновано три напрямки для подальшого руху: праворуч на першу проїзну частину, прямо або ліворуч на другу проїзну частину. Куди дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та праворуч. Прямо та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Лише праворуч. Всі напрямки дозволяються.

Розбір задачі

Перед автомобілем встановлено наказовий дорожній знак 4.1 "Рух прямо" (біла стрілка на синьому тлі). Цей знак зобов'язує їхати лише у вказаному напрямку, тому поворот праворуч на першу проїзну частину заборонено.

Головна деталь полягає в тому, що ця дорога має дві окремі проїзні частини, відокремлені розділювальною смугою.

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Відповідно до розділу 33 ПДР, знак 4.1 діє лише на те перехрещення проїзних частин, перед яким його безпосередньо встановлено.

Таким чином, дія знака поширюється лише на першу проїзну частину. Що дозволяє водієві білого автомобіля виконати поворот ліворуч.

Правильна відповідь №3

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