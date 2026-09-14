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Головна Авто Тест ПДР, в якому помиляються 47%: хто за ким проїде

Тест ПДР, в якому помиляються 47%: хто за ким проїде

Ua ru
14 вересня 2026 20:40
Складний тест ПДР на перехресті: хто проїде першим
Три авто на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Червоний автомобіль повертає праворуч, жовтий мікроавтобус — ліворуч, а біла машина рухається прямо на підйом. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Білий та червоний автомобілі, а потім жовтий мікроавтобус.
  2. Мікроавтобус, а потім білий разом з червоним.
  3. Білий автомобіль, жовтий мікроавтобус, червоний автомобіль.
  4. Червоний автомобіль, мікроавтобус, білий автомобіль.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

До нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг (без світлофорів та знаків пріоритету) під'їхали три транспортні засоби.

Наявність попереджувального дорожнього знака 1.6 "Крутий підйом" у цьому випадку не надає білому автомобілю переваги в русі.

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Відповідно до пункту 13.4 ПДР, перевага під час руху на підйом надається лише в умовах ускладненого зустрічного роз'їзду (наприклад, за наявності нерухомої перешкоди на проїзній частині).

На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг водії зобов'язані керуватися правилом перешкоди праворуч (пункт 16.12 ПДР).

Тому водій білого автомобіля повинен дати дорогу жовтому мікроавтобусу, який наближається до нього з правого боку.

Водій жовтого мікроавтобуса, виконуючи поворот ліворуч, зобов'язаний дати дорогу червоному автомобілю, який із зустрічного напрямку повертає праворуч (пункт 16.13 ПДР).

Таким чином, першим перехрестя проїжджає водій червоного автомобіля (у нього немає перешкоди з правого боку). Другим проїде жовтий мікроавтобус. Останнім перехрестя перетне білий автомобіль.

Правильна відповідь №4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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