Сложный тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Три машины на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Красный автомобиль поворачивает направо, желтый микроавтобус — налево, а белая машина движется прямо в гору. В каком порядке автомобили пройдут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Белый и красный автомобили, а затем желтый микроавтобус. Желтый микроавтобус, а затем белый автомобиль вместе с красным. Белый автомобиль, желтый микроавтобус, красный автомобиль. Красный автомобиль, микроавтобус, белый автомобиль.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог (без светофоров и знаков приоритета) подъехали три транспортных средства.

Наличие предупредительного дорожного знака 1.6 "Крутой подъем" в данном случае не предоставляет белому автомобилю преимущества в движении.

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В соответствии с пунктом13.4 ПДД, преимущество при движении в гору предоставляется только в условиях затрудненного встречного разъезда (например, при наличии неподвижного препятствия на проезжей части).

На нерегулируемом перекрестке дорог равной важности водители обязаны руководствоваться правилом препятствия справа (пункт 16.12 ПДД).

Поэтому водитель белого автомобиля должен уступить дорогу желтому микроавтобусу, приближающемуся к нему с правой стороны.

Водитель желтого микроавтобуса, совершая поворот налево, обязан уступить дорогу красному автомобилю, который из встречного направления поворачивает направо (пункт 16.13 ПДД).

Таким образом, первым перекресток проедет водитель красного автомобиля (у него нет препятствия с правой стороны). Вторым проедет желтый микроавтобус. Последним перекресток пересечет белый автомобиль.

Правильный ответ №4

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