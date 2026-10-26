Тест ПДД для опытных водителей: в каких направлениях разрешено движение

Направления движения белого авто на перекрестке с несколькими проезжими частями. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Водителю белого автомобиля предложено три направления для дальнейшего движения: направо на первую проезжую часть, прямо или налево на вторую проезжую часть. Куда разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Направо и налево. Только направо. Все направления допускаются.

Разбор задачи

Перед автомобилем установлен предписывающий дорожный знак 4.1 "Движение прямо" (белая стрелка на синем фоне). Этот знак обязывает ехать только в указанном направлении, поэтому поворот направо на первую проезжую часть запрещен.

Главная особенность заключается в том, что эта дорога имеет две отдельные проезжие части, разделенные разделительной полосой.

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В соответствии с разделом 33 ПДД, знак 4.1 действует только на том пересечении проезжих частей, перед которым он непосредственно установлен.

Таким образом, действие знака распространяется только на первую проезжую часть. Что позволяет водителю белого автомобиля выполнить поворот налево.

Правильный ответ №3

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