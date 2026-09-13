Каверзный тест ПДД на трамвайных путях: кто нарушитель

Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге и на знание требований дорожной разметки. Водитель синего автомобиля движется прямо по трамвайным путям в попутном направлении, а водитель желтого автомобиля поворачивает налево с проезжей части. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба нарушают правила.
- Оба не нарушают правила.
Разбор задачи
В соответствии с пунктом 11.8 ПДД, поворот налево или разворот должен выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или разметкой.
Однако в данной ситуации трамвайные пути отделены от проезжей части горизонтальной разметкой 1.1 (узкая сплошная линия). Согласно пункту 34.1 ПДД, пересекать линию 1.1 запрещено.
Сплошная линия разметки запрещает выезд на трамвайные пути, поэтому двигаться по ним или совершать с них поворот запрещено.
Водитель желтого автомобиля совершает поворот налево с проезжей части, не пересекая сплошную линию, поэтому он действует по правилам. Водитель синего автомобиля выехал на трамвайные пути через сплошную линию разметки, чем нарушил требования ПДД.
Правильный ответ №1
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