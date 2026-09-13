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Главная Авто Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Ua ru
13 сентября 2026 19:40
Каверзный тест ПДД на трамвайных путях: кто нарушитель
Схема движения авто на участке с трамвайными путями. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге и на знание требований дорожной разметки. Водитель синего автомобиля движется прямо по трамвайным путям в попутном направлении, а водитель желтого автомобиля поворачивает налево с проезжей части. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

В соответствии с пунктом 11.8 ПДД, поворот налево или разворот должен выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или разметкой.

Однако в данной ситуации трамвайные пути отделены от проезжей части горизонтальной разметкой 1.1 (узкая сплошная линия). Согласно пункту 34.1 ПДД, пересекать линию 1.1 запрещено.

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Сплошная линия разметки запрещает выезд на трамвайные пути, поэтому двигаться по ним или совершать с них поворот запрещено.

Водитель желтого автомобиля совершает поворот налево с проезжей части, не пересекая сплошную линию, поэтому он действует по правилам. Водитель синего автомобиля выехал на трамвайные пути через сплошную линию разметки, чем нарушил требования ПДД.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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