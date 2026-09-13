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Головна Авто Складний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Складний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Ua ru
13 вересня 2026 19:40
Каверзний тест ПДР на трамвайних коліях: хто порушник
Схема руху авто на ділянці з трамвайними коліями. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі та на знання вимог дорожньої розмітки. Водій синього автомобіля рухається прямо по трамвайних коліях попутного напрямку, а водій жовтого повертає ліворуч з проїзної частини. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Відповідно до пункту 11.8 ПДР, поворот ліворуч або розворот повинен виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою.

Проте в цій ситуації трамвайні колії відокремлені від проїзної частини горизонтальною розміткою 1.1 (вузька суцільна лінія). Згідно з пунктом 34.1 ПДР, лінію 1.1 перетинати заборонено.

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Суцільна лінія розмітки забороняє виїзд на трамвайні колії, тому рухатися по них або здійснювати з них поворот заборонено.

Водій жовтого автомобіля виконує поворот ліворуч з проїзної частини, не перетинаючи суцільну лінію, тому він діє за правилами. Водій синього автомобіля виїхав на трамвайні колії через суцільну лінію розмітки, чим порушив вимоги ПДР.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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