Каверзний тест ПДР на трамвайних коліях: хто порушник

Складний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі та на знання вимог дорожньої розмітки. Водій синього автомобіля рухається прямо по трамвайних коліях попутного напрямку, а водій жовтого повертає ліворуч з проїзної частини. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва порушують правила.
- Обидва не порушують правила.
Розбір задачі
Відповідно до пункту 11.8 ПДР, поворот ліворуч або розворот повинен виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою.
Проте в цій ситуації трамвайні колії відокремлені від проїзної частини горизонтальною розміткою 1.1 (вузька суцільна лінія). Згідно з пунктом 34.1 ПДР, лінію 1.1 перетинати заборонено.
Суцільна лінія розмітки забороняє виїзд на трамвайні колії, тому рухатися по них або здійснювати з них поворот заборонено.
Водій жовтого автомобіля виконує поворот ліворуч з проїзної частини, не перетинаючи суцільну лінію, тому він діє за правилами. Водій синього автомобіля виїхав на трамвайні колії через суцільну лінію розмітки, чим порушив вимоги ПДР.
Правильна відповідь №1
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