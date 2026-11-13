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Главная Авто Тест ПДД для внимательных: можно ли обогнать велосипедиста

Тест ПДД для внимательных: можно ли обогнать велосипедиста

Ua ru
13 ноября 2026 20:40
Тест ПДД: можно ли объехать велосипедиста под запрещающим знаком За! Правилами
Синий автомобиль обгоняет велосипедиста на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и разметки, а также общих положений ПДД. Водитель синего автомобиля собирается обогнать велосипедиста, движущегося у правого края проезжей части. Допускается ли ему этот маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если скорость велосипедиста впереди составляет менее 30 км/ч.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений водію маневр

На участке дороги установлен запрещающий дорожный знак 3.25 "Обгон запрещен", а полосы движения разделяет сплошная линия дорожной разметки 1.1.

В качестве исключения знак 3.25 и разметка 1.1 разрешают обгон отдельных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

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Впрочем, в ситуации, изображенной на рисунке, скорость велосипедиста не имеет значения. Ведь он движется максимально близко к правому краю проезжей части.

Это позволяет водителю синего автомобиля совершить обгон в пределах своей полосы движения, не выезжая на встречную полосу и не пересекая сплошную линию разметки 1.1.

Согласно пункту 1.10 ПДД, обгон связан с выездом на встречную полосу. В данном случае он не совершается, а значит, требования знака и разметки не нарушаются при любой скорости велосипедиста.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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