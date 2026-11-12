Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР, де помиляються 49%: чи має водій повернути праворуч

Тест ПДР, де помиляються 49%: чи має водій повернути праворуч

Ua ru
12 листопада 2026 20:40
Практичний тест ПДР: чи має водій повертати на зелену стрілку За! Правилами
Червоне та біле авто перед світлофором на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. До перехрестя під'їхали два автомобілі: червоний планує їхати прямо, а білий має намір повернути праворуч. На світлофорі горить основний червоний сигнал, який забороняє рух, проте на рівні червоного сигналу встановлена додаткова табличка з зеленою стрілкою праворуч. Чи зобов'язаний водій червоного авто повернути праворуч, якщо він заважає водію білого виконати маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Зобов'язаний.
  2. Зобов'язаний, якщо автомобіль позаду сигналить.
  3. Не зобов'язаний.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи треба повертати праворуч

Згідно з пунктом 8.7.3 (е) ПДР, стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги.

Проте вона лише дозволяє поворот, а не зобов'язує до нього. Водій червоного автомобіля має повне право залишатися на місці та чекати зеленого сигналу світлофора для руху прямо, навіть якщо це тимчасово блокує проїзд білої машини позаду.

Читайте також:

Не треба плутати табличку з додатковою секцією світлофора. Згідно з пунктом 16.10 ПДР, на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації