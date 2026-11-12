Червоне та біле авто перед світлофором на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. До перехрестя під'їхали два автомобілі: червоний планує їхати прямо, а білий має намір повернути праворуч. На світлофорі горить основний червоний сигнал, який забороняє рух, проте на рівні червоного сигналу встановлена додаткова табличка з зеленою стрілкою праворуч. Чи зобов'язаний водій червоного авто повернути праворуч, якщо він заважає водію білого виконати маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зобов'язаний. Зобов'язаний, якщо автомобіль позаду сигналить. Не зобов'язаний.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 8.7.3 (е) ПДР, стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги.

Проте вона лише дозволяє поворот, а не зобов'язує до нього. Водій червоного автомобіля має повне право залишатися на місці та чекати зеленого сигналу світлофора для руху прямо, навіть якщо це тимчасово блокує проїзд білої машини позаду.

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Не треба плутати табличку з додатковою секцією світлофора. Згідно з пунктом 16.10 ПДР, на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.

Правильна відповідь №3

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