Тест по ПДД, где ошибаются 49%: должен ли водитель повернуть направо
Задача по теме о регулировании дорожного движения. К перекрестку подъехали два автомобиля: красный планирует ехать прямо, а белый намерен повернуть направо. На светофоре горит основной красный сигнал, запрещающий движение, однако на уровне красного сигнала установлена дополнительная табличка с зеленой стрелкой направо. Обязан ли водитель красного авто повернуть направо, если он мешает водителю белого выполнить маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Обязан.
- Обязан, если автомобиль сзади сигналит.
- Не обязан.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.7.3 (е) ПДД, стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения.
Однако она лишь разрешает поворот, а не обязывает к нему. Водитель красного автомобиля имеет полное право оставаться на месте и ждать зеленого сигнала светофора для движения прямо, даже если это временно блокирует проезд белой машины сзади.
Не следует путать табличку с дополнительной секцией светофора. Согласно пункту 16.10 ПДД, на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой совершается поворот, должен продолжать движение в направлении, указанном стрелкой, включенной в дополнительной секции, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст препятствия транспортным средствам, движущимся за ним по той же полосе.
Правильный ответ №3
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