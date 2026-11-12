Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест по ПДД, где ошибаются 49%: должен ли водитель повернуть направо

Тест по ПДД, где ошибаются 49%: должен ли водитель повернуть направо

Ua ru
12 ноября 2026 20:40
Практический тест ПДД: должен ли водитель поворачивать на зеленую стрелку За! Правилами
Красное и белое авто перед светофором на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о регулировании дорожного движения. К перекрестку подъехали два автомобиля: красный планирует ехать прямо, а белый намерен повернуть направо. На светофоре горит основной красный сигнал, запрещающий движение, однако на уровне красного сигнала установлена дополнительная табличка с зеленой стрелкой направо. Обязан ли водитель красного авто повернуть направо, если он мешает водителю белого выполнить маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Обязан.
  2. Обязан, если автомобиль сзади сигналит.
  3. Не обязан.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи треба повертати праворуч

Согласно пункту 8.7.3 (е) ПДД, стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения.

Однако она лишь разрешает поворот, а не обязывает к нему. Водитель красного автомобиля имеет полное право оставаться на месте и ждать зеленого сигнала светофора для движения прямо, даже если это временно блокирует проезд белой машины сзади.

Читайте также:

Не следует путать табличку с дополнительной секцией светофора. Согласно пункту 16.10 ПДД, на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой совершается поворот, должен продолжать движение в направлении, указанном стрелкой, включенной в дополнительной секции, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст препятствия транспортным средствам, движущимся за ним по той же полосе.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации