Траектории движения автомобилей на трассе. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель синего автомобиля движется прямо по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью. Водитель желтого автомобиля намерен повернуть налево на перекрестке. Кто из них обязан уступить дорогу другому в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Водитель желтой машины намерен повернуть налево, но делает это с левой полосы. Согласно пункту 11.8 (3) ПДД, поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18.

Водитель желтого автомобиля не нарушил правила. Знаков 5.16 и 5.18 нет, но трамвайные пути отделены от проезжей части сплошной линией дорожной разметки.

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В соответствии с пунктом 11.8 (1) ПДД, по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой.

Таким образом, водитель синего автомобиля не имеет права двигаться по трамвайным путям, поэтому именно он нарушает правила и обязан уступить дорогу водителю желтого автомобиля.

Правильный ответ №2

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