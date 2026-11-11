Траєкторії руху автомобілів на трасі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій синього авто рухається прямо трамвайною колією попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Водій жовтої машини має намір повернути ліворуч на перехресті. Хто з них зобов'язаний дати дорогу іншому у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Водій жовтої машини має намір повернути ліворуч, але робить це з лівої смуги. Згідно з пунктом 11.8 (3) ПДР, поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розміткою 1.18.

Водій жовтого автомобіля не порушує правила. Знаків 5.16 та 5.18 немає, але трамвайні колії відокремлені від проїзної частини суцільною лінією дорожньої розмітки.

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Відповідно до пункту 11.8 (1) ПДР, трамвайною колією попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою.

Таким чином водій синьої машини не має права рухатися по колії, тому саме він порушує правила та зобовʼязаний поступитися водієві жовтої машини.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: