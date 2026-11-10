Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 5.29, 3.24 и 4.2. Какие из них разрешают водителям транспортных средств поворачивать налево?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Знаки 1 и 2 Знак 1 Знак 2 Знаки 2 и 3 Знак 3 Все знаки запрещают поворот налево.

Разбор задачи

Знак 1 : 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.

Знак 2 : 3.24 "Разворот запрещен" запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешен.

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Знак 3 : 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении.

Правильный ответ №3

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