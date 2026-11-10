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Главная Авто Коварный тест ПДД: какой знак разрешает поворот налево

Коварный тест ПДД: какой знак разрешает поворот налево

Ua ru
10 ноября 2026 20:40
Тест ПДД для умных водителей: какой знак разрешает поворот налево За! Правилами
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 5.29, 3.24 и 4.2. Какие из них разрешают водителям транспортных средств поворачивать налево?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2
  2. Знак 1
  3. Знак 2
  4. Знаки 2 и 3
  5. Знак 3
  6. Все знаки запрещают поворот налево.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак дозволяє лівий поворот

Знак 1: 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.

Знак 2: 3.24 "Разворот запрещен" запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешен.

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Знак 3: 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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