Коварный тест ПДД: какой знак разрешает поворот налево
Задача на знание требований информационно-указательных и запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 5.29, 3.24 и 4.2. Какие из них разрешают водителям транспортных средств поворачивать налево?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2
- Знак 1
- Знак 2
- Знаки 2 и 3
- Знак 3
- Все знаки запрещают поворот налево.
Разбор задачи
Знак 1: 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.
Знак 2: 3.24 "Разворот запрещен" запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешен.
Знак 3: 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении.
Правильный ответ №3
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