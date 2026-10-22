Транспортные средства на стоянке под знаками. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме об остановке и стоянке, а также на знание требований дорожных знаков и табличек. На участке дороги возле тротуара припаркованы мотоцикл, грузовой автомобиль и зеленый легковой автомобиль. Какое из этих транспортных средств припарковано с нарушением правил в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только мотоцикл. Только грузовой автомобиль. Грузовой и легковой автомобили. Мотоцикл и грузовой автомобиль. Все транспортные средства поставлены с нарушением правил. Все транспортные средства поставлены без нарушений правил.

Разбор задачи

На участке дороги установлен знак 5.42.1 "Место для стоянки" вместе с табличкой 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Она обозначает, что транспортные средства следует парковать вдоль края тротуара с частичным заездом на него.

Согласно пункту 15.6 ПДД, таблички 7.6.2–7.6.5 обозначают способ парковки только легковых автомобилей и мотоциклов.

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Парковка любых грузовых автомобилей (независимо от их допустимой максимальной массы) с использованием тротуара этими знаками строго запрещена.

Таким образом, мотоцикл и легковой автомобиль припаркованы законно, а грузовик нарушает правила.

Правильный ответ №2

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