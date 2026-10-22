Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД о стоянке: кто припарковался с нарушением

Тест ПДД о стоянке: кто припарковался с нарушением

Ua ru
22 октября 2026 20:40
Тест ПДД для опытных водителей: кто нарушает правила парковки За! Правилами
Транспортные средства на стоянке под знаками. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме об остановке и стоянке, а также на знание требований дорожных знаков и табличек. На участке дороги возле тротуара припаркованы мотоцикл, грузовой автомобиль и зеленый легковой автомобиль. Какое из этих транспортных средств припарковано с нарушением правил в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Только мотоцикл.
  2. Только грузовой автомобиль.
  3. Грузовой и легковой автомобили.
  4. Мотоцикл и грузовой автомобиль.
  5. Все транспортные средства поставлены с нарушением правил.
  6. Все транспортные средства поставлены без нарушений правил.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

На участке дороги установлен знак 5.42.1 "Место для стоянки" вместе с табличкой 7.6.2 "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Она обозначает, что транспортные средства следует парковать вдоль края тротуара с частичным заездом на него.

Согласно пункту 15.6 ПДД, таблички 7.6.2–7.6.5 обозначают способ парковки только легковых автомобилей и мотоциклов.

Читайте также:

Парковка любых грузовых автомобилей (независимо от их допустимой максимальной массы) с использованием тротуара этими знаками строго запрещена.

Таким образом, мотоцикл и легковой автомобиль припаркованы законно, а грузовик нарушает правила.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации