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Главная Авто Коварный тест ПДД: кто кому уступает дорогу

Коварный тест ПДД: кто кому уступает дорогу

Ua ru
9 сентября 2026 20:40
Хитроумный тест ПДД: кто кому уступает дорогу
Схемы движения автомобилей. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме проезда перекрестков. Водитель черного автомобиля едет прямо, а водитель желтого — поворачивает налево, для чего включил соответствующий поворотник. Кто из них обязан уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель черного автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Установлен знак 5.32.1 "Тупик", который не предоставляет никому никакого преимущества в движении.

Поскольку дорожное покрытие одинаковое, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. В таком случае водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД.

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Согласно ему, на перекрестке равнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

К водителю черного автомобиля желтая машина приближается с правой стороны. Поэтому именно черный автомобиль должен уступить дорогу.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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