Каверзний тест ПДР: хто кому поступається дорогою

Підступний тест ПДР: хто кому поступається дорогою
Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій чорного автомобіля проїжджає прямо, а водій жовтого — повертає ліворуч, для чого увімкнув відповідний покажчик повороту. Хто з них зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій чорного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Встановлено знак 5.32.1 "Тупик", який не надає нікому жодної переваги в русі.
Позаяк покриття доріг однакове, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. У такому разі водії повинні керуватися пунктом 16.12 ПДР.
Згідно з ним, на перехресті рівнозначних доріг водій зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.
До водія чорного авто жовта машина наближається з правого боку. Тому саме чорний автомобіль має поступитися.
Правильна відповідь №1
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