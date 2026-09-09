Каверзний тест ПДР: хто кому поступається дорогою

Схеми руху авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій чорного автомобіля проїжджає прямо, а водій жовтого — повертає ліворуч, для чого увімкнув відповідний покажчик повороту. Хто з них зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій чорного автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Встановлено знак 5.32.1 "Тупик", який не надає нікому жодної переваги в русі.

Позаяк покриття доріг однакове, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. У такому разі водії повинні керуватися пунктом 16.12 ПДР.

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Згідно з ним, на перехресті рівнозначних доріг водій зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

До водія чорного авто жовта машина наближається з правого боку. Тому саме чорний автомобіль має поступитися.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: