Сложный тест ПДД: какие траектории разворота разрешены

Траектории разворота автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков, а также по теме о начале движения и смену его направления. На перекрестке водителю белого автомобиля предложены три варианта разворота. Какая траектория разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Траектории А и Б. Траектории А и В. Траектории Б и В. Только траектория В. Все траектории разрешены. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Траектория А проходит через пешеходный переход. В соответствии с пунктом 10.7 (г) ПДД, разворот запрещается непосредственно на пешеходных переходах и ближе чем на 10 м от них с обеих сторон, за исключением случая разрешенного разворота на перекрестке. Поскольку траектория А проходит за пределами перекрестка прямо по пешеходному переходу, такой маневр запрещен.

Траектория Б проходит в пределах перекрёстка. На перекрёстке установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (белая стрелка на синем фоне). Этот знак информирует о направлении движения на пересекаемой дороге, но он не запрещает выполнение разворота. Главное условие: маневр должен осуществляться в пределах перекрестка. Следовательно, разворот по траектории Б разрешен.

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Траектория В проходит рядом с остановкой маршрутных транспортных средств, обозначенной знаком 5.45.1 "Остановка автобуса". Пункт 10.7 ПДД не содержит запрета на разворот в зоне остановки общественного транспорта (при отсутствии сплошной линии разметки). Поэтому разворот по траектории В также разрешен.

Правильный ответ №3

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