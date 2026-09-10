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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибаются 56%: какая траектория разрешена

Тест ПДД, в котором ошибаются 56%: какая траектория разрешена

Ua ru
10 сентября 2026 20:40
Сложный тест ПДД: какие траектории разворота разрешены
Траектории разворота автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков, а также по теме о начале движения и смену его направления. На перекрестке водителю белого автомобиля предложены три варианта разворота. Какая траектория  разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Траектории А и Б.
  2. Траектории А и В.
  3. Траектории Б и В.
  4. Только траектория В.
  5. Все траектории разрешены.
  6. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Траектория А проходит через пешеходный переход. В соответствии с пунктом 10.7 (г) ПДД, разворот запрещается непосредственно на пешеходных переходах и ближе чем на 10 м от них с обеих сторон, за исключением случая разрешенного разворота на перекрестке. Поскольку траектория А проходит за пределами перекрестка прямо по пешеходному переходу, такой маневр запрещен.

Траектория Б проходит в пределах перекрёстка. На перекрёстке установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (белая стрелка на синем фоне). Этот знак информирует о направлении движения на пересекаемой дороге, но он не запрещает выполнение разворота. Главное условие: маневр должен осуществляться в пределах перекрестка. Следовательно, разворот по траектории Б разрешен.

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Траектория В проходит рядом с остановкой маршрутных транспортных средств, обозначенной знаком 5.45.1 "Остановка автобуса". Пункт 10.7 ПДД не содержит запрета на разворот в зоне остановки общественного транспорта (при отсутствии сплошной линии разметки). Поэтому разворот по траектории В также разрешен.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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