Сложный тест ПДД: какие траектории разворота разрешены

Тест ПДД, в котором ошибаются 56%: какая траектория разрешена
Задача на знание требований дорожных знаков, а также по теме о начале движения и смену его направления. На перекрестке водителю белого автомобиля предложены три варианта разворота. Какая траектория разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектории А и Б.
- Траектории А и В.
- Траектории Б и В.
- Только траектория В.
- Все траектории разрешены.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
Траектория А проходит через пешеходный переход. В соответствии с пунктом 10.7 (г) ПДД, разворот запрещается непосредственно на пешеходных переходах и ближе чем на 10 м от них с обеих сторон, за исключением случая разрешенного разворота на перекрестке. Поскольку траектория А проходит за пределами перекрестка прямо по пешеходному переходу, такой маневр запрещен.
Траектория Б проходит в пределах перекрёстка. На перекрёстке установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (белая стрелка на синем фоне). Этот знак информирует о направлении движения на пересекаемой дороге, но он не запрещает выполнение разворота. Главное условие: маневр должен осуществляться в пределах перекрестка. Следовательно, разворот по траектории Б разрешен.
Траектория В проходит рядом с остановкой маршрутных транспортных средств, обозначенной знаком 5.45.1 "Остановка автобуса". Пункт 10.7 ПДД не содержит запрета на разворот в зоне остановки общественного транспорта (при отсутствии сплошной линии разметки). Поэтому разворот по траектории В также разрешен.
Правильный ответ №3
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