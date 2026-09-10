Складний тест ПДР: які траєкторії розвороту дозволені

Траєкторії розвороту авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водію білого автомобіля запропоновані три варіанти розвороту. Яка траєкторія розвороту дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторії А і Б. Траєкторії А і В. Траєкторії Б і В. Лише траєкторія В. Усі траєкторії дозволені. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А проходить через пішохідний перехід. Відповідно до пункту 10.7 (г) ПДР, розворот забороняється безпосередньо на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. Оскільки траєкторія А проходить поза межами перехрестя прямо по пішохідному переходу, такий маневр заборонено.

Траєкторія Б проходить у межах перехрестя. На перехресті встановлено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" (біла стрілка на синьому тлі). Цей знак інформує про напрямок руху на перехрещуваній дорозі, але він не забороняє виконання розвороту. Головна умова: маневр має здійснюватися в межах перехрестя. Отже, розворот за траєкторією Б дозволено.

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Траєкторія В проходить поруч з зупинкою маршрутних транспортних засобів, позначеною знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". Пункт 10.7 ПДР не містить заборони щодо розвороту в зоні зупинки громадського транспорту (за відсутності суцільної лінії розмітки). Тому розворот за траєкторією В також дозволено.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: