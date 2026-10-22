Транспортні засоби на стоянці під знаками. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про зупинку та стоянку, а також на знання вимог дорожніх знаків і табличок. На ділянці дороги біля тротуару припарковано мотоцикл, вантажний автомобіль та зелене легкове авто. Який з цих транспортних засобів поставлено на стоянку з порушенням правил у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише мотоцикл. Лише вантажний автомобіль. Вантажний та легковий автомобілі. Мотоцикл та вантажний автомобіль. Усі транспортні засоби поставлено з порушенням правил. Усі транспортні засоби поставлено без порушень правил.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено знак 5.42.1 "Місце для стоянки" разом із табличкою 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку". Вона позначає, що транспортні засоби слід ставити вздовж краю тротуару з частковим заїздом на нього.

Згідно з пунктом 15.6 ПДР, таблички 7.6.2–7.6.5 позначають спосіб поставлення на стоянку лише легкових автомобілів та мотоциклів.

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Стоянка будь-яких вантажних автомобілів (незалежно від їхньої дозволеної максимальної маси) з використанням тротуару цими табличками суворо заборонена.

Таким чином, мотоцикл та легковий автомобіль припарковані законно, а вантажівка порушує правила.

Правильна відповідь №2

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