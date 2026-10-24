Тест ПДД для умных водителей: куда разрешен проезд авто
Задача на знание требований дорожных знаков. На перекрестке водителю белого автомобиля предложены четыре варианта продолжения движения: направо, прямо, налево и разворот. В каких направлениях он может ехать в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направо.
- Прямо и направо.
- Прямо.
- Прямо, направо и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- В любом направлении.
Разбор задачи
На перекрестке справа от водителя белого автомобиля установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Знак 2.3 не повлияет на решение этой задачи, ведь вопрос не в порядке разъезда транспортных средств на перекрестке.
Знак 5.7.1 сообщает, что на дороге, которую пересекает водитель, организовано одностороннее движение вправо.
Следовательно, поворот налево категорически запрещен, ведь в таком случае автомобиль выедет на полосу встречного движения.
Движение прямо и направо водителю разрешено. Движение в обратном направлении также возможно, поскольку знак 5.7.1 не запрещает выполнение разворота при условии, что автомобиль не выедет за пределы перекрестка во время маневра.