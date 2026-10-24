Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД для умных водителей: куда разрешен проезд авто

Тест ПДД для умных водителей: куда разрешен проезд авто

Ua ru
24 октября 2026 17:20
Коварный тест ПДД: какие траектории движения разрешены водителю За! Правилами
Траектории движения белого автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков. На перекрестке водителю белого автомобиля предложены четыре варианта продолжения движения: направо, прямо, налево и разворот. В каких направлениях он может ехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Направо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо.
  4. Прямо, направо и в обратном направлении.
  5. Прямо и в обратном направлении.
  6. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

На перекрестке справа от водителя белого автомобиля установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Знак 2.3 не повлияет на решение этой задачи, ведь вопрос не в порядке разъезда транспортных средств на перекрестке.

Читайте также:

Знак 5.7.1 сообщает, что на дороге, которую пересекает водитель, организовано одностороннее движение вправо.

Следовательно, поворот налево категорически запрещен, ведь в таком случае автомобиль выедет на полосу встречного движения.

Движение прямо и направо водителю разрешено. Движение в обратном направлении также возможно, поскольку знак 5.7.1 не запрещает выполнение разворота при условии, что автомобиль не выедет за пределы перекрестка во время маневра.

Правильный ответ №4

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации