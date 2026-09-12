Хитрый тест ПДД: кто имеет преимущество при объезде дорожных работ

Сложный тест ПДД для внимательных: кто имеет преимущество
Задача на знание требований дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и смены его направления. На дороге водитель синего автомобиля движется прямо, в то время как водитель белой машины объезжает препятствие с правой стороны. Кто из них имеет преимущество в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
На участке установлены знаки 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны". На проезжей части нанесена временная желтая разметка 1.5, которая в соответствии с пунктом 34.1 ПДД имеет приоритет над постоянной белой.
Руководствуясь желтой разметкой, водитель белого автомобиля, в отличие от водителя синего, не меняет полосу движения, поэтому имеет приоритет в изображенной ситуации.
Согласно пункту 10.3 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.
Правильный ответ №1
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