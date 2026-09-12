Хитрий тест ПДР: хто має перевагу під час об'їзду дорожніх робіт

Рух авто на складній ділянці. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог дорожніх знаків та розмітки, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. На дорозі водій синього авто рухається прямо, водночас водій білої машини об'їжджає перешкоду з правого боку. Хто з них має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці встановлені знаки 1.37 "Дорожні роботи" та 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку". На проїзній частині нанесена тимчасова жовта розмітка 1.5, яка відповідно до пункту 34.1 ПДР має пріоритет над постійною білою.

Керуючись жовтою розміткою, водій білого авто, на відміну від водія синього, не змінює смугу руху, тож має пріоритет у зображеній ситуації.

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Згідно з пунктом 10.3 ПДР, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.

Правильна відповідь №1

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