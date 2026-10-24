Траєкторії руху білого авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків. На перехресті водієві білого автомобіля запропоновані чотири варіанти продовження руху: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. В яких напрямках він може їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Праворуч. Прямо та праворуч. Прямо. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

На перехресті праворуч від водія білого автомобіля встановлені два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Знак 2.3 не вплине на розв'язання цієї задачі, адже питання не у порядку роз’їзду транспортних засобів на перехресті.

Читайте також:

Знак 5.7.1 інформує, що на дорозі, яку перетинає водій, організовано односторонній рух праворуч.

Отже, поворот ліворуч категорично заборонений, адже у такому випадку автомобіль виїде на смугу зустрічного руху.

Рух прямо та праворуч водієві дозволені. Рух у зворотному напрямку також можливий, позаяк знак 5.7.1 не забороняє виконання розвороту, за умови, що автомобіль не залишить межі перехрестя під час маневру.

Правильна відповідь №4