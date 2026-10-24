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Головна Авто Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений проїзд авто

Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений проїзд авто

Ua ru
24 жовтня 2026 17:20
Підступний тест ПДР: які траєкторії руху дозволені водію За! Правилами
Траєкторії руху білого авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків. На перехресті водієві білого автомобіля запропоновані чотири варіанти продовження руху: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. В яких напрямках він може їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Праворуч.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо.
  4. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
  5. Прямо та у зворотному напрямку.
  6. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

На перехресті праворуч від водія  білого автомобіля встановлені два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Знак 2.3 не вплине на розв'язання цієї задачі, адже питання не у порядку роз’їзду транспортних засобів на перехресті.

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Знак 5.7.1 інформує, що на дорозі, яку перетинає водій, організовано односторонній рух праворуч.

Отже, поворот ліворуч категорично заборонений, адже у такому випадку автомобіль виїде на смугу зустрічного руху.

Рух прямо та праворуч водієві дозволені. Рух у зворотному напрямку також можливий, позаяк знак 5.7.1 не забороняє виконання розвороту, за умови, що автомобіль не залишить межі перехрестя під час маневру.

Правильна відповідь №4

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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