Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений проїзд авто
Задача на знання вимог дорожніх знаків. На перехресті водієві білого автомобіля запропоновані чотири варіанти продовження руху: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. В яких напрямках він може їхати у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Праворуч.
- Прямо та праворуч.
- Прямо.
- Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- У будь-якому напрямку.
Розбір задачі
На перехресті праворуч від водія білого автомобіля встановлені два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Знак 2.3 не вплине на розв'язання цієї задачі, адже питання не у порядку роз’їзду транспортних засобів на перехресті.
Знак 5.7.1 інформує, що на дорозі, яку перетинає водій, організовано односторонній рух праворуч.
Отже, поворот ліворуч категорично заборонений, адже у такому випадку автомобіль виїде на смугу зустрічного руху.
Рух прямо та праворуч водієві дозволені. Рух у зворотному напрямку також можливий, позаяк знак 5.7.1 не забороняє виконання розвороту, за умови, що автомобіль не залишить межі перехрестя під час маневру.