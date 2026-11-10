Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Підступний тест ПДР: який знак дозволяє поворот ліворуч

Підступний тест ПДР: який знак дозволяє поворот ліворуч

Ua ru
10 листопада 2026 20:40
Тест ПДР для розумних водіїв: який знак дозволяє поворот ліворуч За! Правилами
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.29, 3.24 та 4.2. Які з них дозволяють водіям транспортних засобів повертати ліворуч?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Знаки 1 та 2
  2. Знак 1
  3. Знак 2
  4. Знаки 2 та 3
  5. Знак 3
  6. Усі знаки забороняють поворот ліворуч.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак дозволяє лівий поворот

Знак 1: 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

Знак 2: 3.24 "Розворот заборонено" забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.

Читайте також:

Знак 3: 4.2 "Рух праворуч" дозволяє рух лише у вказаному напрямку.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації