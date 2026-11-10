Підступний тест ПДР: який знак дозволяє поворот ліворуч
Ua ru
10 листопада 2026 20:40
За! Правилами
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.29, 3.24 та 4.2. Які з них дозволяють водіям транспортних засобів повертати ліворуч?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
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Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 2
- Знак 1
- Знак 2
- Знаки 2 та 3
- Знак 3
- Усі знаки забороняють поворот ліворуч.
Розбір задачі
Знак 1: 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
Знак 2: 3.24 "Розворот заборонено" забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.
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Знак 3: 4.2 "Рух праворуч" дозволяє рух лише у вказаному напрямку.
Правильна відповідь №3
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