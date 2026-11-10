Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних та заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.29, 3.24 та 4.2. Які з них дозволяють водіям транспортних засобів повертати ліворуч?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Знаки 1 та 2 Знак 1 Знак 2 Знаки 2 та 3 Знак 3 Усі знаки забороняють поворот ліворуч.

Розбір задачі

Знак 1 : 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

Знак 2 : 3.24 "Розворот заборонено" забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.

Читайте також:

Знак 3 : 4.2 "Рух праворуч" дозволяє рух лише у вказаному напрямку.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: