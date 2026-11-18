Траектория движения красного автомобиля. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме регулирования дорожного движения. Водитель красного автомобиля движется по крайней правой полосе. Впереди него образовалась пробка, которую он планирует объехать, выехав на соседнюю полосу. Разрешено ли ему выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Справа от автомобиля установлен дорожный знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением". Слева над полосой расположен реверсивный светофор, который в данный момент выключен.

Полосы на проезжей части разделены между собой двойной прерывистой горизонтальной разметкой 1.9.

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Согласно пункту 8.7.4 ПДД, при выключенных сигналах реверсивного светофора, расположенного над полосой, обозначенной с обеих сторон дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен.

Правильный ответ №2