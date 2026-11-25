Траектории разворота синего автомобиля на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления, а также на знание требований дорожной разметки. Водителю синего автомобиля предложены две траектории разворота на перекрестке: по дальней дуге (1) и по ближней (2). Какой вариант маневра разрешается выполнить в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Вариант разворота 1. Вариант разворота 2. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

В соответствии с пунктом 8.5 ПДД, комбинированную линию 1.11 разрешается пересекать только со стороны прерывистой части. Пересечение со стороны сплошной линии разрешено только при завершении обгона или объезда препятствия.

Двигаясь по траектории 1, водитель синего автомобиля сначала пересекает линию 1.11 с разрешенной прерывистой стороны, однако в конце разворота вынужден пересечь ее уже со стороны сплошной линии, что запрещено.

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Зато траектория 2 позволяет выполнить разворот без пересечения сплошной линии разметки.

Правильный ответ №2

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