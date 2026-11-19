Желтое авто движется прямо за пределами населённого пункта. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме о скорости движения. Желтый автомобиль едет по загородной дороге. С какой максимальной скоростью водителю разрешено двигаться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Не более 50 км/ч. Не более 70 км/ч. Не более 80 км/ч. Не более 90 км/ч. Не более 110 км/ч.

Разбор задачи

Желтый автомобиль движется прямо за пределами населенного пункта по дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении.

На правой обочине установлен запрещающий знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости" (70 км/ч).

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Согласно пункту 12.10 ПДД, дополнительные ограничения допустимой скорости движения могут вводиться временно и постоянно только вместе с соответствующими дорожными знаками, предупреждающими о характере опасности или приближении к определенному объекту. Например, дорожные работы, пешеходный переход или опасный поворот.

Поскольку таких предупреждающих знаков поблизости нет, требование знака 3.29 в данной ситуации не действует.

За пределами населенного пункта на обычных дорогах легковым автомобилям (со стажем водителя более 3 лет) разрешено двигаться со скоростью до 90 км/ч.

Правильный ответ №4

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