Тест ПДР, де помиляються 81%: яка швидкість дозволена
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про швидкість руху. Жовтий автомобіль їде заміською дорогою. З якою максимальною швидкістю водієві дозволяється рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Не більш як 50 км/год.
- Не більш як 70 км/год.
- Не більш як 80 км/год.
- Не більш як 90 км/год.
- Не більш як 110 км/год.
Розбір задачі
Жовтий автомобіль рухається прямо за межами населеного пункту на дорозі, яка має по одній смузі для руху в кожному напрямку.
На правому узбіччі встановлено заборонний знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" (70 км/год).
Згідно з пунктом 12.10 ПДР, додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно лише разом з відповідними дорожніми знаками, які попереджають про характер небезпеки або наближення до певного об'єкта. Наприклад, дорожні роботи, пішохідний перехід чи небезпечний поворот.
Позаяк таких попереджувальних знаків поруч немає, вимога знака 3.29 у цій ситуації не діє.
Поза межами населеного пункту на звичайних дорогах легковим автомобілям (зі стажем водія понад 3 роки) дозволено рухатися зі швидкістю до 90 км/год.
Правильна відповідь №4
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