Варіанти стоянки мотоцикла. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про зупинку і стоянку транспортних засобів, а також на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водієві мотоцикла пропонують два варіанти для паркування: біля правого краю проїзної частини та у спеціальній кишені. В якому місці дозволяється поставити мотоцикл на стоянку у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише в місці А. Лише в місці Б. Обидва місця дозволені. Обидва місця заборонені.

Розбір задачі

Водієві мотоцикла пропонують два варіанти стоянки. Біля правого краю проїзної частини (місце А) або у спеціально відведеному місці, позначеному знаком 5.42.1 "Місце для стоянки" з табличкою 7.6.4 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку" (місце Б).

Табличка 7.6.4 вказує спосіб паркування (передом до тротуару без наїзду на нього) і поширюється виключно на легкові автомобілі та мотоцикли.

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Отже, мотоцикл там ставити дозволено.

Водночас згідно з пунктом 15.1 ПДР, зупинка і стоянка повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. І лише за їхньої відсутності дозволяється паркуватися біля правого краю проїзної частини.

Поруч є спеціально облаштована парковка, тому стоянка в місці А заборонена.

Правильна відповідь №2