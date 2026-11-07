Схема проїзду чотирьох транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про загальні положення ПДР, про проїзд перехресть та про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. До перехрестя під'їхали водії пожежного авто (з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом), двох легковиків та мотоцикліст. Хто з них проїде першим, а хто останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль і мотоцикл перший, синій автомобіль останній. Синій автомобіль перший, жовтий мотоцикл останній. Пожежний автомобіль перший, жовтий автомобіль останній. Пожежний автомобіль перший, мотоцикл останній Жовтий автомобіль перший, мотоцикл останній. Мотоцикл перший, жовтий автомобіль останній.

Розбір задачі

На перехресті без світлофорів та знаків пріоритету транспортні засоби їдуть прямо, окрім водія синього автомобіля, який повертає ліворуч.

Пожежний автомобіль виїжджає з ґрунтової дороги, яка за визначенням пункту 1.10 ПДР є другорядною щодо дороги з твердим покриттям. Однак оперативний автомобіль рухається з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом.

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Згідно з пунктом 3.1 ПДР, водії таких ТЗ мають перевагу перед іншими учасниками руху незалежно від типу покриття дороги. Тому пожежний автомобіль проїжджає перехрестя першим.

Після проїзду оперативного транспорту інші три учасники опиняються в рівних умовах на дорогах з твердим покриттям. Черговість їхнього роз'їзду визначається пунктом 16.12 ПДР за правилом "перешкоди праворуч".

У водія жовтого автомобіля після проїзду пожежної машини немає перешкоди праворуч, тому він проїжджає перехрестя другим. Після проїзду жовтого авто звільняється правий бік для водія синього автомобіля, і той проїжджає третім. Мотоцикліст залишить перехрестя останнім.

Правильна відповідь №4

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