Схема движения четырех транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам об общих положениях ПДД, о проезде перекрестков и о движении транспортных средств со специальными сигналами. К перекрестку подъехали водители пожарной машины (с включенным мигающим маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом), двух легковых автомобилей и мотоциклист. Кто из них проедет первым, а кто последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль и мотоцикл первыми, синий автомобиль последним. Синий автомобиль первым, желтый мотоцикл последним. Пожарная машина первая, желтый автомобиль последний. Пожарная машина первая, мотоцикл последний Желтый автомобиль первый, мотоцикл последний. Мотоцикл первый, желтый автомобиль последний.

Разбор задачи

На перекрестке без светофоров и знаков приоритета транспортные средства едут прямо, кроме водителя синего автомобиля, который поворачивает налево.

Пожарная машина выезжает с грунтовой дороги, которая, согласно определению пункта 1.10 ПДД, является второстепенной по отношению к дороге с твердым покрытием. Однако оперативный автомобиль движется с включенным мигающим маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

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Согласно пункту 3.1 ПДД, водители таких транспортных средств имеют преимущество перед другими участниками движения независимо от типа дорожного покрытия. Поэтому пожарная машина проезжает перекресток первой.

После проезда оперативного транспорта остальные три участника оказываются в равных условиях на дорогах с твердым покрытием. Порядок их разъезда определяется пунктом 16.12 ПДД по правилу "помеха справа".

У водителя желтого автомобиля после проезда пожарной машины нет помехи справа, поэтому он проезжает перекресток вторым. После проезда желтого автомобиля освобождается правая сторона для водителя синего автомобиля, и тот проезжает третьим. Мотоциклист покинет перекресток последним.

Правильный ответ №4

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