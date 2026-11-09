Рух вантажного автомобіля через житлову зону. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про рух у житловій та пішохідній зоні, а також про швидкість руху. Водій вантажного автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб зрізати шлях і виїхати на іншу дорогу через житлову зону. Чи дозволено йому виконати такий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо рухатиметься зі швидкістю не більш як 20 км/год. Дозволяється за умови надання переваги в русі пішоходам. Умови, зазначені у варіантах 2 і 3. Забороняється.

Розбір задачі

Водій вантажного автомобіля планує зрізати шлях, виконавши проїзд через житлову зону, яка позначена дорожніми знаками 5.34 "Житлова зона" та 5.35 "Кінець житлової зони".

У житловій зоні дійсно діють такі правила:

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швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год (пункт 12.5 ПДР );

); пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами як на тротуарах, так і на проїзній частині (пункт 26.1 ПДР).

Але згідно з пунктом 26.2 ПДР, у житловій та пішохідній зоні категорично забороняється транзитний рух транспортних засобів.

Використовувати житлову або пішохідну зону для наскрізного проїзду заборонено будь-яким транспортним засобам, незалежно від дотримання швидкісного режиму та надання переваги пішоходам.

Правильна відповідь №5

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