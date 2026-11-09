Підступний тест ПДР: чи дозволений вантажівці проїзд
Задача з тем про рух у житловій та пішохідній зоні, а також про швидкість руху. Водій вантажного автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб зрізати шлях і виїхати на іншу дорогу через житлову зону. Чи дозволено йому виконати такий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється, якщо рухатиметься зі швидкістю не більш як 20 км/год.
- Дозволяється за умови надання переваги в русі пішоходам.
- Умови, зазначені у варіантах 2 і 3.
- Забороняється.
Розбір задачі
Водій вантажного автомобіля планує зрізати шлях, виконавши проїзд через житлову зону, яка позначена дорожніми знаками 5.34 "Житлова зона" та 5.35 "Кінець житлової зони".
У житловій зоні дійсно діють такі правила:
- швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год (пункт 12.5 ПДР);
- пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами як на тротуарах, так і на проїзній частині (пункт 26.1 ПДР).
Але згідно з пунктом 26.2 ПДР, у житловій та пішохідній зоні категорично забороняється транзитний рух транспортних засобів.
Використовувати житлову або пішохідну зону для наскрізного проїзду заборонено будь-яким транспортним засобам, незалежно від дотримання швидкісного режиму та надання переваги пішоходам.
Правильна відповідь №5
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